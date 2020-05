Moederdag: niet op bezoek dit jaar, wel veel bloemen en lieve boodschappen

Geen taartje eten bij moeder, geen high tea in een overvol restaurant en niet met de hele familie bij oma op bezoek. Dat Moederdag dit jaar vanwege de coronacrisis anders is dan andere jaren, spreekt voor zich.

Op veel plekken in Nederland worden ontbijtjes bezorgd. "We brengen met achttien auto's 800 ontbijtpakketten rond", zegt Nils Dijkstra, restaurantmanager van 't Voorhuys in Emmeloord. In de pakketten zitten croissantjes, chocoladebroodjes, aardbeien, granola. "En natuurlijk een fles bubbels plus een persoonlijke boodschap."

De medewerkers van Dijkstra schreven al die honderden boodschappen met de hand. "Dat was voor ons ook ontroerend. Heel veel boodschappen als 'we missen je'. Dat raakt ons toch ook", vertelt hij.

De pakketten waren snel uitverkocht, net als de dinerpakketten die gisteren werden bezorgd zodat er vandaag thuis luxe gekookt kan worden (door wie is nog maar de vraag). "Mensen zijn superblij met zo'n attentie. En we merken dat ze het ook leuk vinden om ons weer te zien. We zijn nu een poos dicht, terwijl we hier middenin de samenleving staan", zegt Dijkstra.

Het is voor het eerst dat 't Voorhuys ontbijt bezorgd. "Vorig jaar deden we het niet, omdat we dat niet naast het werk in ons hotel en restaurant konden doen. Maar nu hebben we er alle tijd voor."

Niet voor iedereen pakt die verrassing goed uit: