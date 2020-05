Veiligheidsregio's: het was drukker maar met voldoende afstand

Vandaag zijn veel Nederlanders naar buiten gegaan om te winkelen of te recreëren, maar dat heeft op enkele uitzonderingen na niet tot bekeuringen geleid. Dat zegt het Veiligheidsberaad waarin alle veiligheidsregio's zijn vertegenwoordigd.

De meeste mensen deden hun best om anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Dat lukt goed, zegt het beraad, maar in centra van steden rond winkels moet nog wel wat gebeuren. De raad pleit voor het instellen van looproutes en het ophangen van webcams, zodat de mensen thuis kunnen zien of het druk is in de stad.

Aanwijzingen van handhavers worden over het algemeen goed nageleefd. Voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad zegt dat aanspreken of waarschuwen bij het niet in acht nemen van afstandsregels meestal genoeg is.

Toch moeten mensen goed blijven nadenken voor ze eropuit gaan, zegt hij. "Dat ze afstand houden, is goed, maar vermijd ook drukte." Hij voegt eraan toe dat sinds Pasen het elk weekend weer iets drukker lijkt te worden.

Amsterdam

In Amsterdam grepen agenten en handhavers in langs de Amstel en in het Vondelpark. Bij het park Somerlust aan de Amstel was het volgens Het Parool erg druk. Toen politieagenten en andere handhavers daar wat van zeiden vertrokken de meeste bezoekers uit zichzelf.

In het Vondelpark sloot de politie de zij-ingangen om de instroom van bezoekers beperkt te houden.

Blijf weg uit de trein

Vandaag riep de NS mensen op om niet de trein naar het strand van Zandvoort te nemen. Door de drukte en het beperkt aantal beschikbare plaatsen in de treinen, kwamen mensen die de trein voor hun werk nodig hebben in de problemen.

Op Amsterdam CS werden perrons afgesloten. Alleen mensen dat per se met de trein moesten werden toegelaten.

In meerdere steden was het druk in winkelgebieden. In Leiden werd de Haarlemmerstraat vanwege de drukte afgesloten.