Opnieuw protesten tegen coronamaatregelen in Duitse steden

In meerdere Duitse steden is opnieuw gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen van de Duitse regering. In Berlijn, maar bijvoorbeeld ook in Stuttgart, kwamen bij de zevende 'Wake voor de grondwet' weer duizenden demonstranten bij elkaar.

In Stuttgart verzamelden duizenden mensen zich op de Cannstatter Wasen: een groot festivalterrein aan de rivier de Neckar. De initiatiefnemers hadden 50.000 mensen aangemeld voor de demonstratie, maar uiteindelijk waren er maximaal 10.000 toegestaan. Het ging er rustig aan toe in Stuttgart, maar in Berlijn zouden er demonstranten zijn gearresteerd.