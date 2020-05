Mogelijk drugsafval gedumpt midden in woonwijk Arnhem

In een woonwijk in Arnhem zijn vanochtend ten minste veertig vaten met chemisch afval aangetroffen. De politie vermoedt dat het gaat om drugsafval van een illegaal laboratorium.

Vaten met drugsafval worden vaker gedumpt, vooral in Brabant en Limburg, maar ook in Gelderland. Meestal gebeurt dat buiten de bebouwde kom. Maar nu lagen de vaten aan de Randweg in Arnhem, midden in een groene woonwijk ten zuiden van de Rijn.

"Dat het zo midden in een woonwijk ligt, zien we vaker. Daar maken wij ons wel zorgen over", zegt politiewoordvoerder Marèl van Steenbergen bij Omroep Gelderland.

De vaten zijn inmiddels geruimd door een gespecialiseerd bedrijf.

Derde vondst in korte tijd

Het is het derde incident met drugsafval deze week in Arnhem-Zuid en het nabijgelegen Elst. In de nacht van woensdag op donderdag werden vaten met chemisch afval gevonden in het buitengebied bij Elst.

Donderdagochtend trof de politie op de Drielsedijk een aantal tonnen en jerrycans aan. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de drie dumpingen, meldt dagblad De Gelderlander.