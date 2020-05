Wekdienst 9/5: Demonstraties in Duitsland • Benefiet in Caribisch deel koninkrijk

Ga je vandaag de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de aangepaste dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Het is in Rusland de Dag van de Overwinning. Het is 75 jaar geleden dat het Rode Leger nazi-Duitsland versloeg. Vanwege de coronacrisis zijn er dit jaar geen militaire parade of veteranen op het Rode Plein. Wel vliegen er gevechtsvliegtuigen over Moskou.

In Duitsland zijn in diverse steden demonstraties tegen de coronamaatregelen van de regering. Er worden duizenden deelnemers verwacht.

Cabaretier Jandino Asporaat organiseert vanavond de live benefietshow Samen één Koninkrijk. De show, waarmee geld wordt ingezameld voor inwoners van Curaçao, Aruba en Sint-Maarten, is direct na het NOS Journaal van 20.00 uur te volgen op NPO 1.

Wat heb je gemist?

Verpleeghuizen hebben sinds begin maart al geprobeerd hun personeel te laten testen op het coronavirus, maar werden geweigerd door laboratoria, terwijl die soms voldoende testcapaciteit hadden. Zelfs toen half maart bezoek aan verpleeghuizen werd verboden vanwege besmettingsgevaar, werd het personeel niet getest.

De tests werden geweigerd omdat onduidelijk was waar in Nederland er beschikbare capaciteit was. Het grootste laboratorium van Nederland, Star-shl, had naar eigen zeggen wel capaciteit, maar weigerde aanvankelijk verpleeghuizen, omdat het RIVM dit voorschreef. "Marktwerking leidde de afgelopen tien jaar tot een wildgroei aan laboratoria", schrijft Trouw, dat samen met Argos en De Groene Amsterdammer het journalistieke onderzoeksplatform Investico inschakelde om het nieuws over de tests te achterhalen. "Waar voorheen één of twee labs per regio waren, zijn er nu landelijk ruim honderd. Volgens GGD'ers en arts-microbiologen is het overzicht zoek."

Ander nieuws uit de nacht

Entertainer Roy Horn (Siegfried & Roy) overleden in Las Vegas: Horn (75), die overleed aan het coronavirus, werd wereldberoemd met de extravagante leeuwen- en tijgershows die hij jarenlang met partner Siegfried Fischbacher maakte.

Rapper Tekashi 6ix9ine maakt grootse comeback na vervroegde vrijlating: toen bekend werd dat 6ix9ine zou gaan getuigen in een zaak over bendegeweld, werd hij het lachertje van de rapscene. Maar online werd de hype steeds groter naarmate zijn comeback naderde.

KNVB-plan voor oefenwedstrijden in augustus biedt FC Utrecht hoop: de bekerfinale tussen Feyenoord en FC Utrecht is door de coronapandemie van de agenda gehaald. Utrecht hoopt alsnog op doorgang: de bekerwinnaar verdient een ticket voor Europees voetbal.

En dan nog even dit:

In Nederland is een vulkaan ontdekt. Het gaat om een 150 miljoen jaar oude uitgedoofde vulkaan. Hij ligt 100 kilometer ten noordwesten van Texel, en is bij toeval door de Geologische Dienst Nederland gevonden. De nieuwe vulkaan is Mulciber genoemd, naar de Romeinse God van vuur en vulkanen.

De diep begraven Mulciber werd herkend aan afwijkingen in de structuur van de ondergrond en het aardmagnetisch veld op die plek. De vulkaan is de tweede van Nederland. Vijftig jaar geleden werd de eerste gevonden, in de Waddenzee.