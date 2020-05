'Wij zijn de oppositie': verzet tegen coronamaatregelen groeit in Duitsland

Maar voeren demonstranten dan alleen actie, zodat er oppositie is? Nee, zegt Lenz. Hij gelooft dat de Duitse regering de verkeerde strategie heeft gekozen.

"Ik zeg niet dat dit virus niet gevaarlijk is. Dat is het wel. Maar de maatregelen zijn niet in verhouding." Wat nog erger is, volgens Lenz, is dat de bevolking niet heeft mogen meebeslissen.

"Aan ons is niks gevraagd. Niet aan de ouderen of ze opgesloten willen worden, aan ouders of ze hun kinderen thuis willen houden, of aan mij of ik zo'n vernederend mondkapje op wil, ook al is de wetenschap het er nog niet eens over eens of dat helpt."

Bill en Melinda Gates

Op de demonstraties in Berlijn en Stuttgart komen ook bekende rechtsextremisten en complotdenkers af. Voormalig journalist en radiopresentator Ken Jebsen valt in die laatste categorie. Ook Lenz interviewde hem voor zijn krant. Volgens Jebsen misbruiken Bill en Melinda Gates de coronacrisis om de wereld te 'kapen' en verplicht te laten inenten. Een theorie waarvoor geen enkel bewijs bestaat.

Ziet hij er geen gevaar in zulke theorieën te verspreiden en met deze mensen ten strijde te trekken? SPD-partijsecretaris Lars Klingbeil waarschuwde in de Frankfurter Allgemeine Zeitung voor complotdenkers. "Die willen helemaal niet discussiëren over of het verstandig is de kinderopvang te sluiten of niet, mondkapjes te dragen ja of nee. Ze zijn er op uit om ons systeem te destabiliseren", zegt hij tegen de krant.

Lenz ziet het gevaar niet zo. Discussie betekent niet dat hij het ermee eens is. "Als ik in deze tijden moet kiezen of ik een gesprek aan ga met Ken Jebsen, hoe freaky het ook is, of sluit ik me aan bij de totalitaire koers van de andere media, dan weet ik wel waarvoor ik kies."

'Querdenken'

Jebsen is ook voor vandaag uitgenodigd bij de demonstratie in Stuttgart. Initiatiefnemer van de demo's in die stad is IT-ondernemer Michael Ballweg. Hij heeft de beweging Querdenken opgericht, omdat hij vindt dat de grondrechten te makkelijk en op te grote schaal zijn ingeperkt. Hij vocht het demonstratieverbod tot aan het Constitutioneel Hof aan, en kreeg gelijk. Op de laatste Querdenk-demo kwamen zeker 4000 demonstranten af. Voor vandaag heeft hij er 10.000 aangemeld.

Ballweg reageert niet op onze interviewaanvragen. Op zijn website valt te lezen dat hij alleen met de pers praat als ze een uitgebreid formulier ondertekenen, waarin staat dat ze geen censuur toepassen.

Het wantrouwen in de pers uitte zich bij eerdere demonstraties ook op een gewelddadige manier. In Berlijn zijn twee teams van de publieke omroep aangevallen. Zes mensen belandden daarbij in het ziekenhuis. Het is nog onbekend uit welke hoek de daders komen.