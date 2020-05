Compensatie voor kleine vuurwerkverkoper met voorraad

Kleine vuurwerkondernemers met een onverkoopbare voorraad krijgen een compensatie. Het kabinet schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat deze groep kleine ondernemers het hardst wordt getroffen door het vuurwerkverbod dat komende jaarwisseling ingaat.

De vuurwerkhandelaren krijgen in ieder geval een bedrag van 1500 euro als compensatie voor het ingekochte vuurwerk. Verder kunnen ze een vergoeding vragen voor de nu onverkoopbare lanceerstandaarden, die verplicht zijn bij het afsteken van vuurpijlen. Het kabinet heeft een bedrag van 3 miljoen euro voor de compensatie uitgetrokken, maar dat is niet genoeg om alle vuurwerkhandelaren te helpen.

Buitenland

Grote vuurwerkverkopers en importeurs krijgen geen tegemoetkoming, omdat ze hun voorraad waarschijnlijk nog wel kunnen verkopen in het buitenland of aan grote publieke vuurwerkshows. Ze mogen hun voorraad wel langer aanhouden dan eigenlijk is toegestaan.

De Tweede Kamer, en dan vooral de VVD en de PVV, drong aan op een compensatie voor de vuurwerkbranche. Eigenlijk was het kabinet het niet van plan en sprak van een 'ondernemersrisico'.