Rijschoolbranche schrapt advies om ramen dicht en airco uit te houden

De coronamaatregel voor rijscholen om tijdens rijlessen zo veel mogelijk ramen dicht te houden en de airco uit te laten, wordt geschrapt. Het omstreden advies van de branchevereniging stond haaks op de RIVM-richtlijnen voor contactberoepen.

Diverse rijscholen en rij-instructeurs hadden forse kritiek op de richtlijn in het nieuwe veiligheidsprotocol, schreef de NOS gisteren. Mede vanwege deze en andere kritiek van deskundigen hebben de brancheverenigingen Bovag, FAM, LBKR en VRB besloten om het advies te schrappen. Vanaf maandag morgen de rijscholen weer aan de slag.

'We zaten er waarschijnlijk naast'

"Op basis van de informatie die wij hadden, dachten we het goede te doen", zegt Bovag-woordvoerder Paul de Waal. "We zaten er waarschijnlijk naast, maar dat zal uiteindelijk over een aantal weken moeten blijken als het TNO-onderzoek is afgerond."

Het onderzoeksbureau bevestigt dat er een alomvattend onderzoek loopt naar coronamaatregelen voor de rijschoolbranche. Een woordvoerder zegt dat het wel of niet gebruiken van een airco of de ramen daar een onderdeel van kan zijn. "Maar dat is niet expliciet gevraagd."

Een aantal luchtventilatiedeskundigen maakte zich zorgen over het opmerkelijke advies van de branche. Het RIVM bevestigt tegen de NOS dat de ramen zo veel mogelijk dichthouden botst met de overheidsrichtlijn.

Ventileer ruimtes waar klanten komen zo veel als mogelijk door bijvoorbeeld de ramen te openen, is letterlijk het RIVM-advies voor contactberoepen. Ook in het veiligheidsprotocol voor taxi- en zorgvervoer staat nergens dat ramen zo veel mogelijk dicht moeten blijven of dat de airco zo veel mogelijk uit moet staan.