Schoolleider: 'Het wordt echt kiss & ride maandag bij het hek'

De schoolleider had liever gewild dat of alle leerlingen weer tegelijk naar school toe konden, of dat ze dichtbleven. "Dit geeft heel veel organisatie. "Binnen de school loopt het wel, maar het gaat met name om de toestroom van ouders, daar zitten knelpunten. We hebben gezegd kom niet met z'n tweeën, of met een opa of oma, maar we weten nog niet of dat advies wordt opgevolgd."

De school heeft papieren in plaats van stoffen handdoekjes ingeslagen. Ook zijn er handschoenen en mondkapjes voor als leerkrachten kleuters moeten helpen bij de wc. Behalve sport worden alle lessen gegeven. Den Hollander is niet bezorgd over achterstanden, omdat de leerkrachten alle kinderen iedere dag online hebben gezien.

Wel is hij benieuwd hoe het met de leerlingen gaat. "Ze zijn lang niet geweest, het is natuurlijk wel spannend om te zien hoe ze terugkomen, hoe hun emoties zijn. Een paar hebben familieleden met corona. Zij kunnen naar een gespecialiseerde medewerker, een soort vertrouwenspersoon."

Sibel Taslicukur van de Koningin Wilhelminaschool in Rotterdam vindt het het belangrijkst dat de leerlingen "weer blij" zijn. Met haar team heeft ze ervoor gekozen om, tegen het dringende advies van minister Slob in, de ene helft van een klas 's ochtends te laten komen en de andere helft 's middags. "Wij weten het best wat goed is voor de kinderen en voor het team."