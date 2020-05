Britse kustwacht pikt in het Kanaal 120 migranten op

De Britse kustwacht heeft 120 migranten opgepikt uit Het Kanaal. Verdeeld over zeven kleine boten probeerden ze de kust van het Verenigd Koninkrijk te bereiken, melden de Franse autoriteiten.

De vluchtelingen begonnen in de nacht van donderdag op vrijdag aan hun oversteekpoging.

Volgens de Franse hulporganisatie Care4Calais zijn de migranten afkomstig uit een vluchtelingenkamp in Frankrijk. "Het is geen wonder dat mensen in de Franse vluchtelingenkampen deze gevaarlijke oversteek willen maken, gezien de vreselijke omstandigheden waarin ze daar leven", schrijft de organisatie.

Het coronavirus maakt het leven in de kampen volgens Care4Calais nog moeilijker.

Britse en Franse grens- en kustwachten hebben de afgelopen maanden meerdere vluchtpogingen gestopt. Begin februari werden nog negentig mensen, onder wie enkele kinderen, opgepikt die met bootjes probeerden te vluchten.