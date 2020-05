Vertrekkend ING-topman: 'Afscheid waarschijnlijk vanuit huis'

"Het lijkt me heel raar om de eerste dag vanuit huis te moeten, maar wellicht komt het zover. We gaan kijken hoe ik daar toch moet geraken."

In de afgelopen jaren was Hamers het gezicht van de Nederlandse bankenwereld in een tijd dat banken na de kredietcrisis probeerden het vertrouwen van consumenten terug te winnen.

"In een van m'n eerste interviews heb ik op het terugwinnen van dat vertrouwen ingezet en dat komt mondjesmaat terug. We hebben niet alleen ingezet op het ondersteunen van onze klanten, maar ook de samenleving. We doneren bijvoorbeeld laptops aan gezinnen die het moeilijk hebben.

"Het vertrouwen is zeker teruggekomen. Is het op niveau van voor die crisis? Dat weet ik niet."