Commissie Europarlement wil Tsjechische premier weren van Eurotop

Het is zeker niet de eerste keer dat EU-geld verkeerd wordt besteed, zegt Van Slooten. "De Hongaarse premier Orbán bouwde bijvoorbeeld een treintje in zijn geboortestreek dat niet gebruikt wordt, in Bulgarije werden met subsidies kartonnen kastelen neergezet."

Het probleem is dat de EU hier maar moeilijk tegen kan optreden: er is een organisatie die fraude moet bestrijden, OLAF, maar die wordt gezien als een papieren tijger. "Verkeerd besteed geld kan teruggevorderd worden, maar dan moet in de lidstaat zelf een rechter dat vonnis vellen. Dat gebeurt vaak niet, en dat zie ik nu bij Babis ook nog niet snel gebeuren", zegt Van Slooten. De EU heeft sinds vorig jaar wel een eigen Openbaar Ministerie, onder leiding van de Roemeense aanklager Kövesi. "Misschien gaat zij de zaak-Babis onderzoeken."

Babis kan de oproep uit Brussel weliswaar naast zich neerleggen, maar dat betekent niet dat hij niets te vrezen heeft, zegt Van Slooten. "Er zijn grote demonstraties geweest om zijn aftreden te eisen en honderdduizenden Tsjechen liepen daarin mee. In Tsjechië is er een app ontwikkeld waarmee consumenten kunnen zien of ze een product kopen van een bedrijf van de premier. Die app is al honderdduizenden keren gedownload."

Vooral in eigen land staat Babis dus onder druk.