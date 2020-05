Eerste parlementsvoorzitter onafhankelijk Suriname overleden

De Surinaamse politicus Emile Wijntuin is op 95-jarige leeftijd overleden. Hij was lange tijd lid van de Staten van Suriname, waar hij sinds 1973 voorzitter van was. Na de onafhankelijkheid van het land in 1975 werd hij de eerste voorzitter van het Surinaamse parlement.

Die functie bekleedde hij tot 1980, toen een groep sergeanten onder leiding van Desi Bouterse een staatsgreep pleegde en het parlement buiten werking stelde. Daarna bleef Wijntuin actief voor de Progressieve Surinaamse Volkspartij (PSV), waar hij erevoorzitter van werd.

Wijntuin worstelde al enige tijd met zijn gezondheid, maar zijn overlijden komt onverwacht, zegt zijn vrouw met wie hij 65 jaar getrouwd was tegen dagblad De Ware Tijd. "Emile zal voor mij altijd de man blijven met het zachte karakter, de vredelievende persoon, en ik zal hem herinneren om zijn rust en zijn principes", zegt ze tegen de krant.

Wijntuin schreef meerdere boeken, onder meer over pater Weidmann, een van de medeoprichters van de PSV, en Louis Doedel, een van de eerste Surinaamse vakbondsleiders. Tot zijn overlijden was Wijntuin voorzitter van de Stichting Pater Weidmann, die onder meer een tehuis voor zwerfkinderen beheert.