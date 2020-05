Woede in VS na opduiken video van doodschieten zwarte man 

Er smeult al wekenlang onrust in de staat Georgia, in de Verenigde Staten. Daar werd Ahmaud Arbery, een 25-jarige zwarte man, begin februari doodgeschoten terwijl hij aan het joggen was. De schutters, twee witte mannen, vertelden de politie dat ze dachten dat Arbery een inbreker was die eerder in de buurt had toegeslagen.

Maar van arrestaties of aanklachten in de zaak is geen sprake geweest en dat leidt tot woede en onbegrip onder vrienden en familie.

Gerechtigheid

Die woede wordt sinds deze week, bijna drie maanden later, breder gedragen. Er worden protestmarsen gehouden in de straten van Brunswick, de woonplaats van Arbery in Georgia.

De protesten zijn aangewakkerd nadat deze week een video is gepubliceerd waar de dodelijke schietpartij van Arbery op te zien is. Een lokaal radiostation publiceerde de video, die in handen was van een van de advocaten van de familie van Arbery, Lee Merritt.

Op de video is te horen dat er drie keer werd geschoten: