Afbreken luchtuurtje gevangenen vanwege rookbommen leidt tot onrust

In de gevangenis in Sittard heeft een groep gedetineerden vanmiddag voor onrust gezorgd. De gevangenen weigerden naar binnen te gaan nadat hun luchtpauze voortijdig was beëindigd.

De gevangenen mochten een uur naar buiten maar aan die pauze kwam na tien minuten een einde omdat er van buitenaf rookbommen over de muur werden gegooid. De gedetineerden moesten terug naar hun cel, maar een deel van hen weigerde dat. Na een uur gingen ze alsnog naar binnen.

De bommen zijn op het dak naast de luchtplaats beland, zegt woordvoerder van de gevangenis Robert Meijer tegen 1Limburg. "En als er iets over de muur wordt gegooid, dan volgen wij protocol. Dan betekent dat het einde van het luchtmoment."

Coronamaatregelen

Meijer bevestigt dat een groep gedetineerden weigerde naar binnen te gaan. "Daarmee zijn we in gesprek gegaan." Voor zover bekend was er geen sprake van rellen of andere vormen van geweld.

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zijn veel activiteiten in de gevangenis geschrapt. Zo is bezoek niet toegestaan en is een streep gezet door al het verlof. Vanwege de maatregelen zijn de pogingen om smokkelwaar van buitenaf over de muur de inrichting binnen te brengen toegenomen.

Dit heeft onder meer geleid tot extra surveillance door de politie bij de gevangenis. Ook is de betrokken luchtplaats met de helft kleiner gemaakt.

In april werd een protest in de gevangenis in Lelystad beëindigd met pepperspray. Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid waren de gevangenen het niet eens met het dagprogramma. Volgens bronnen die RTL Boulevard sprak, kwamen ze in opstand tegen coronamaatregelen.