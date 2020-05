Ramadan-soaps: 'Voor ons is het een traditie tijdens deze maand'

Ook op sociale media is er veel kritiek op de serie. 'Naïef' en 'zonder diepgang', twitterde de Koeweitse schrijfster Dalaa al Moufti. Maar er zijn ook complimenten: "Dit werkt misverstanden over onze geschiedenis uit de weg", schreef de Saoedische columnist Hoessein Shobokshi. "In de golf zijn wij niet gewend aan Joodse hoofdrolspelers, tenzij ze de slechterik zijn."

Volgens MBC staat Oum Haroun nu al hoog in de de top vijf van beste ramadan-soaps van het seizoen.

Verleiding

Tot nu toe is Yamama's favoriet dit jaar Awlad Adam. Geregisseerd door de Syrische Laith Hajjo, is het een spannend drama over een rechter en een beroemdheid. "De combinatie van Syrische acteurs en Libanese actrices is een winnende mix", vindt Yamama.

Wel was ze vorige week behoorlijk gechoqueerd door een scene waarbij de Libanese hoofdrolspeelster gehuld in een klein handdoekje de douche uitkwam en deze suggestief liet vallen voor de ogen van een man die niet haar echtgenoot was. "We zien haar niet bloot maar ik schrok me rot. Gelukkig zat mijn vader niet naast me op de bank want dan had ik echt niet geweten waar ik had moeten kijken. Zoiets hoort niet bij Arabische ramadan-soaps!"