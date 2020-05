Minister heeft genoeg gezocht naar Wilders-documenten

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft goed genoeg gezocht naar documenten die gaan over de beslissing om PVV-leider Geert Wilders te vervolgen. Dat heeft de rechtbank in Utrecht vandaag bepaald in een procedure die was aangespannen door RTL Nieuws.

De omroep probeert met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) documenten boven water te krijgen die gaan over de vervolging van Wilders. De politicus staat in hoger beroep terecht voor zijn 'minder-Marokkanen'-uitspraak in 2014. Volgens de verdediging is sprake van een politiek proces vanwege inmenging door toenmalig minister Opstelten.

RTL Nieuws wil weten of Opstelten heeft aangedrongen op vervolging, zoals de verdediging van Wilders beweert. Het Openbaar Ministerie ontkent dit en zegt dat het zelfstandig heeft besloten om de PVV-voorman voor de rechter te brengen wegens groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie.

Omdat RTL aanvankelijk maar één document kreeg van de minister, oordeelde de rechtbank in november dat Grapperhaus beter zijn best moest doen. Een nieuwe zoekactie leverde vervolgens 475 documenten op, die inmiddels ook allemaal zijn gepubliceerd.

Appjes

Toch vermoedt RTL Nieuws dat de minister nog altijd gegevens over besprekingen in de ministerraad en de top van het Openbaar Ministerie achterhoudt. Maar volgens de rechtbank is er zorgvuldig en grondig genoeg gezocht en zijn ook stukken uit de ministerraad meegenomen, net als appjes en sms'jes van Opstelten.

De rechtbank zegt dat onvoldoende vaststaat dat in de ministerraad is gesproken over de vervolging van Wilders, en dat dus niet zeker is dat er daadwerkelijk documenten bestaan. Dat geldt ook voor notulen van de OM-top.

Wel is het volgens de rechtbank aan de journalisten te danken dat er een groot aantal relevante documenten over de zaak is gevonden. Het hoger beroep in de zaak tegen Wilders loopt nog altijd en gaat op 29 juni weer verder.