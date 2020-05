Zorgmedewerkers over afbouw coronaregels: 'IC's zullen niet acuut vollopen'

"Ik heb begrip voor de aangekondigde versoepelingen, maar we moeten wel waakzaam blijven", zegt Heiman Wertheim, arts-microbioloog in het Radboudumc in Nijmegen. "Het is de vraag of iedereen in staat is verantwoordelijkheid te nemen. Je ziet nu de volle IKEA's en treinen, dat zijn verontrustende signalen."

"Het mooie van de versoepeling is dat het gefaseerd gaat. Je kunt dus ingrijpen als het niet goed gaat. Het belangrijkste daarbij is dat we het goed monitoren: wat gebeurt er met, bijvoorbeeld, de ziekenhuisopnames en de testcapaciteit? Ik heb er vertrouwen in dat daar goed naar wordt gekeken."

Zo zien de versoepelingen eruit: