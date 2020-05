Drontenaar verdacht van misbruik tientallen minderjarige Filipijnse jongens

Een man van 53 uit Dronten wordt ervan verdacht jarenlang tientallen minderjarige jongens in de Filipijnen te hebben misbruikt. Dat bleek vanmiddag in een zitting in de rechtbank in Rotterdam.

Het misbruik zou tussen 1998 en begin dit jaar hebben plaatsgevonden. Een aantal jongens was jonger dan 12 jaar. Volgens het Openbaar Ministerie zijn er inmiddels zestien potentiële slachtoffers van de vermoedelijke dader, Tjerk van R., geïdentificeerd.

Van R. zit in voorarrest en blijft voorlopig vastzitten. Wanneer de zaak weer verder wordt behandeld in de rechtbank, is nog niet duidelijk.