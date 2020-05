De Jonge: anderhalve meter moeilijk te combineren met groot evenement

Minister De Jonge waarschuwt dat het ingewikkeld is om een groot evenement te organiseren als mensen vanwege het coronavirus anderhalve meter afstand van elkaar moeten houden. Hij doet dat in een toelichting op een brief aan de Tweede Kamer, die bij onder meer de KNVB en andere organisaties tot beroering leidde.

In zijn brief aan de Kamer schreef hij dat nog geen datum te noemen valt voor "massale evenementen met een landelijke uitstraling" en dat dat "eigenlijk pas kan als er een vaccin is". Hij noemde het reëel om te denken dat zo'n vaccin er pas over een jaar of later is.

Spreading events

De Jonge zei vanmiddag dat er nu vooral maatregelen worden genomen voor de kortere termijn. "Voor september kun je nu nog niet overzien wat wel en niet mogelijk is", benadrukte hij. "Met zijn allen in de Kuip Feyenoord-liederen zingen is heerlijk, maar het zijn wel spreading events, om in RIVM-termen te spreken, dus daar moet je mee oppassen."

Maar De Jonge benadrukte ook dat er nog geen besluiten zijn gevallen. Het kabinet maakte gisteren wel bekend dat vanaf september weer sportwedstrijden mogelijk zijn zonder publiek. Over evenementen mét publiek moeten nog knopen worden doorgehakt: "We zeggen niet nu dat er volgend jaar helemaal niks kan. We gaan er op een nader moment naar kijken, maar houd er rekening mee dat het echt nog wel even gaat duren voordat zo'n groot evenement weer mogelijk is."

De minister zei verder nog eens dat we rekening moeten houden met het virus totdat er een vaccin is. "Als je met het virus op een veilige manier wilt leven, zul je altijd thuis moeten blijven als je ziek bent en je zult anderhalve meter in acht moeten nemen. Dat is onmogelijk om dat in een groot stadion te handhaven en dat maakt het ingewikkeld."