Sterk kwartaal voor Ahold Delhaize, maar 'de vlag gaat niet uit'

Ahold Delhaize kijkt terug op een sterk eerste kwartaal, maar vooruit naar een onzekere toekomst. In maart draaide Albert Heijn dag in dag uit kerstomzetten, bevestigt topman Frans Muller. En ook online werden, vooral dankzij Bol.com, records gebroken. Vanuit huis werd bijna 40 procent meer uitgegeven dan een jaar eerder.

Maar het is de vraag of dit zo blijft. "Als de economie verslechtert en mensen hun baan verliezen zal dat ook een effect hebben op consumentengedrag", zegt de bestuursvoorzitter. Daarbovenop komen hogere kosten voor beveiliging, bescherming van medewerkers en klanten en extra logistieke uitgaven. "Bij ons gaat de vlag niet uit."

Geluiden dat het in sommige supermarkten lastig is om anderhalve meter afstand te bewaren herkent Muller niet echt. "Ik denk dat het steeds beter gaat, en ik denk ook dat het steeds veiliger wordt." In kleinere supermarkten is het "soms wel een beetje schipperen om het helemaal goed in te brengen", erkent de topman.

Eieren niet aan te slepen

Aanvankelijk trof de koopwoede vooral hygiëneproducten als desinfecterende handgel en zeep. Ondertussen is ook een doos eieren een product dat opvallend vaak in de winkelwagen belandt. De verkoop is met de helft toegenomen. Zelfs nu de horeca geen eieren nodig heeft, is het daarom een uitdaging om de schappen goed gevuld te houden.

De coronacrisis verandert het gedrag van klanten, ziet Muller en er wordt niet alleen meer vanuit huis gewinkeld. "We zien ook dat klanten andere ideeën krijgen over gezonde voeding."

Zit er een bonus(je) in?

Ahold Delhaize heeft wereldwijd 380.000 werknemers waarvan ongeveer 100.000 in Nederland. Dat zijn onder meer vakkenvullers en mensen in distributiecentra. Die hebben volgens Muller "een enorm mooie prestatie geleverd om de voedselketen in de hand te houden en klanten maximaal te bedienen onder zeer moeilijke omstandigheden."

Maar een bonus of een extraatje in de vorm van geld, waar vakbond CNV toe opriep, lijkt er niet in te zitten. "We hebben arbeidsvoorwaarden in de Nederlandse markt die minimaal marktconform zijn", zegt Muller. Verder wordt in de bredere supermarkt-cao besloten hoe daar mee om te gaan. Het standpunt van Ahold Delhaize zal in dat overleg ook afhangen van hoe de rest van het jaar eruit gaat zien, zegt Muller.