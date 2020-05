Doden na chemisch gaslek in India

Door een gaslek bij een chemische fabriek in het Indiase district Visakhapatnam zijn zeker acht mensen om het leven gekomen. Honderden mensen zouden in het ziekenhuis zijn opgenomen na contact met het gas. Deze aantallen kunnen nog oplopen. Dorpen in de omgeving zijn geëvacueerd.

Het zou gaan om gas van de vloeistof styreen, dat uit een fabriek van LG Polymers is vrijgekomen. Op beelden is te zien hoe tientallen mensen onwel zijn geworden en bewusteloos op de grond liggen. Volgen The Times of India zijn meer dan 5000 mensen ziek geworden. Zij hebben onder meer brandende ogen, een pijnlijke huid en ademhalingsproblemen.

Een ooggetuige vertelt persbureau AP dat er totale paniek ontstond toen een mist-achtig gas zich verspreidde over het gebied. "Mensen kregen het thuis benauwd en probeerden weg te rennen. Het was ook nog eens donker, wat bijdroeg aan de verwarring."

Op het moment dat het gas vrijkwam, in de vroege ochtend, lagen veel mensen te slapen. De autoriteiten zijn daarom bang dat er nog mensen bewusteloos in huis liggen. "Daarom wordt ook gecontroleerd in huizen", zegt een ziekenhuiscoördinator.

Op foto's is te zien dat patiënten soms met twee of drie bij elkaar in één ziekenhuisbed liggen. Veel van hen zijn kinderen, die door het gas bewusteloos raakten.