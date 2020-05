Longfonds: aandacht voor longproblemen ex-coronapatiënten

Het Longfonds verwacht dat een grote groep mensen longproblemen overhoudt aan het coronavirus. Om te voorkomen dat mensen jarenlang rondlopen met onbegrepen klachten komt de stichting met een website waar ex-coronapatiënten vragen kunnen stellen en ervaringen kunnen uitwisselen.

Veel is nog onduidelijk over de gevolgen van de ziekte covid-19. Wel zien onderzoekers dat een deel van de mensen die met corona op de intensive care aan de beademing hebben gelegen, littekenweefsel heeft in de longen. Die beschadigingen kunnen ervoor zorgen dat de longen niet meer optimaal functioneren.

Symptomen in kaart

Het Longfonds vindt het belangrijk om symptomen die mensen ontwikkelen, en mogelijk zelfs een nieuwe chronische longziekte vormen, goed in kaart te brengen. "We weten nu nog niet wat die symptomen precies zijn. Mensen die ermee te maken krijgen, kunnen op de site vertellen waar ze last van hebben", zegt Longfonds-directeur Michael Rutgers in het NOS Radio 1 Journaal. "We horen nu dingen als extreme vermoeidheid, problemen met uithoudingsvermogen, benauwdheid. Dat willen we systematisch in kaart brengen."

Het fonds wil voorkomen dat hetzelfde gebeurt zoals bij Q-koorts, ook een ziekte die van dier op mens oversprong. "Mensen hadden heel lang allerlei problemen en moesten jarenlang ploeteren om erkenning te krijgen voor hun ziektebeeld. We verwachten dat dit hierbij ook kan gebeuren. Door de site op te zetten, zijn we er snel bij", zegt directeur Rutgers.

Het is niet bekend hoeveel procent van de coronapatiënten blijvende longproblemen houdt en Rutgers wil zich niet wagen aan een schatting. In Trouw zegt hij dat inmiddels zo'n vijfhonderd mensen zich hebben gemeld met klachten.