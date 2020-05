Volg het hier: RIVM-directeur Van Dissel praat Tweede Kamer bij

Gisteren kondigden premier Rutte en minister De Jonge versoepeling van diverse coronamaatregelen aan. Dat is mogelijk omdat het aantal opnames in ziekenhuizen en het aantal bezette ic-bedden blijft dalen. Verder worden mondkapjes in het openbaar vervoer verplicht. Vandaag praat RIVM-directeur Van Dissel de Tweede Kamer bij over de ontwikkeling van de cijfers.

De briefing is vanaf 9.30 uur te volgen via de volgende kanalen.

-Op tv op NPO 1 en NPO Nieuws (Ziggo kanaal 501, KPN kanaal 43, T-Mobile 260)

-Via de livestream op de site en de app: klik hier

-Via NPO livestream op NPO start: klik hier

-Op NPO Nieuws online: klik hier

-Via de Facebookpagina van de NOS: klik hier

-Via het NOS-YouTube-kanaal: klik hier