Jan (90) deed geen eindexamen door oorlog, Nassredin (18) door corona

Nassreddin (18) zou dit jaar eindexamen doen op het vwo. Hij zegt tegen Vrijheid opgelucht te zijn toen hij hoorde van het cancelen van de eindexamens. "Ik heb gelijk al mijn boeken opgeruimd."

Volgens Vrijheid was dat gevoel bij zijn generatie destijds anders. "Wij hadden hele andere dingen aan ons hoofd: er was geen eten, geen kleren, alles wat kapot." Het gevaar was volgens de 90-jarige zo overheersend, dat het de situatie rondom school en eindexamens naar de achtergrond drukte.

Nassreddin begrijpt dat. "Ik heb het gevoel dat onze generatie meer bezig is met dit eindexamengebeuren dan toen." Hij baalt ook dat sommige mensen spreken van een zogeheten 'coronadiploma'.

Maar daar hoeft hij zich volgens Vrijheid totaal geen zorgen over te maken. Volgens hem zijn de eindexamens niet zo belangrijk. "Als je na vijf of zes jaar studeren jezelf nog moet bewijzen met zo'n eindexamen, klopt er iets niet." Vrijheid heeft naar eigen zeggen ook nooit last gehad van zijn 'speciale' diploma. "Er dacht geen mens meer aan. Alle werkgevers accepteerden het gewoon."