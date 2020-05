Recordverlies Air France-KLM in eerste kwartaal door coronacrisis

Air France-KLM heeft over de eerste drie maanden van het jaar een nettoverlies geleden van 1,8 miljard euro. In dezelfde periode vorig jaar was er 320 miljoen euro verlies. Ter vergelijking, het slechtste jaar van de maatschappij tot nu toe was 2009-2010. Toen werd er 1,6 miljard euro verlies geleden, over het hele jaar.

Voor KLM kwam het operationeel verlies uit op 275 miljoen euro. Bij het Franse deel was het verlies 536 miljoen euro.

Het jaar begon goed voor de luchtvaartmaatschappij. De toestellen zaten voller. Door de problemen met het coronavirus leken aanvankelijk alleen vluchten naar Azië geraakt. In de loop van maart werden bijna alle vluchten geschrapt.

Eerder werd al bekend dat KLM in maart 54 procent minder passagiers had vervoerd dan in dezelfde maand een jaar eerder.

Steun

Waarschijnlijk zijn de cijfers over het tweede kwartaal nog veel slechter. Weliswaar startten deze week weer een aantal vluchten naar Europese bestemmingen, maar het gros van de vliegtuigen staat nog altijd aan de grond. Ook andere luchtvaartmaatschappijen wereldwijd melden miljardenverliezen.

De Nederlandse en Franse staat schieten de luchtvaartmaatschappij te hulp. Nederland verleent steun voor 2 tot 4 miljard euro. Over de voorwaarden van die steun wordt nog onderhandeld.