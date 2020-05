Wekdienst 7/5: cijfers Air France-KLM • Opnieuw coronadebat in Kamer

Ga je vandaag de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de aangepaste dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Air France-KLM heeft in het eerste kwartaal van dit jaar een recordverlies geleden. Later geeft KLM-topman Pieter Elbers een toelichting.

Jaap van Dissel van het RIVM geeft weer een technische briefing aan de Tweede Kamer. Later op de dag is er ook weer een debat. Beide zijn bij de NOS te volgen.

De Brabantse Statenfracties van VVD, Forum voor Democratie, CDA en Lokaal Brabant presenteren hun coalitieakkoord.

Wat heb je gemist?

Over het algemeen wordt positief gereageerd op de versoepeling van de coronamaatregelen door het kabinet. Zo ziet Horeca Nederland weer perspectief en werkgeversverenigingen hebben het over een opsteker voor ondernemers nu enkele sectoren weer kunnen opstarten.

Maar de fitnessbranche vindt het onacceptabel dat fitnessclubs tot september gesloten blijven. De branche zegt dat ook in fitnessclubs wel degelijk anderhalve meter afstand kan worden bewaard. De clubs willen het besluit aanvechten, net als sauna's en welnesscentra die ook waarschijnlijk pas in september weer open mogen. Volg al het nieuws over de coronacrisis in ons liveblog.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Bij een ziekenhuis in de Britse stad Southampton is een nieuw kunstwerk van Banksy verschenen. Het schilderij was opgehangen met medeweten van de leiding van het ziekenhuis in een ruimte bij de spoedeisende hulp. Het toont een jongetje dat zijn Spiderman en Batman-poppen in een prullenmand heeft gegooid omdat hij een nieuwe actieheld heeft: een verpleegkundige van de National Health Service met een mondkapje op.

Het is nog altijd onbekend wie Banksy precies is. Waarschijnlijk komt hij uit de stad Bristol. Bij het kunstwerk schreef de kunstenaar een briefje: "Bedankt voor alles wat jullie doen. Ik hoop dat dit een beetje meer kleur geeft aan deze plek, zelfs al is het in zwart-wit."