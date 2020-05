Ruim 100 arrestaties bij internationaal onderzoek naar kunstroof

Meer dan 19.000 kunstwerken en historische voorwerpen zijn teruggevonden bij een internationale actie tegen de verkoop van gestolen kunst. Daarbij zijn 101 verdachten gearresteerd, maakte de internationale politieorganisatie Interpol bekend.

Het gaat om onder meer keramiek, fossielen, historische wapens, schilderijen en archeologische vondsten. Die zijn door criminele organisaties meegenomen uit oorlogsgebieden en gestolen uit musea en bij archeologische opgravingen.

Illegale plunderingen

De operatie werd volgens Interpol in de herfst van 2019 uitgevoerd in 103 landen. Op een vliegveld in Madrid werd bijvoorbeeld een aantal "zeer zeldzame" voorwerpen uit het tijdperk voor Columbus teruggevonden. Die waren illegaal verkregen bij plunderingen in Colombia. Drie smokkelaars werden bij de actie gearresteerd.

Een van de voorwerpen is dit unieke Tumaco-goudmasker: