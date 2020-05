Veroordeelde oud-voetballer Ruud ter Heide: 'Opnamen verhoor verdwenen'

De veroordeelde oud-profvoetballer Ruud ter Heide doet aangifte tegen twee rechercheurs wegens meineed en valsheid in geschrifte. Hij verdenkt de rechercheurs ervan dat ze hebben gesjoemeld met de politieverhoren. Volgens Ter Heide (37) hebben justitie en politie in het onderzoek grote steken laten vallen.

Ter Heide, die tussen 2001 en 2013 meer dan 300 wedstrijden speelde voor onder meer FC Emmen, Cambuur Leeuwarden en AGOVV, werd in 2018 samen met zijn broer veroordeeld tot twaalf jaar cel voor een dodelijke steekpartij. Die volgde op een ruzie met twee mannen in een eetcafé in het Twentse Reutum.

Een vechtpartij in het café werd gesust, maar de ruzie laaide buiten het café weer op. De verdachten haalden een mes uit de keuken van het café en staken de broers in de rug. Een van hen overleefde de aanval niet. De broers zijn tegen de uitspraak in hoger beroep gegaan.

Verdwenen geluidsopnames

Na zijn veroordeling dook Ter Heide in het dossier en beluisterde alle geluidsopnames, zegt hij tegen RTV Oost. Hij ontdekte naar eigen zeggen dat geluidsopnames van een verhoor van een getuige verdwenen waren. Uit vertrouwelijke stukken in handen van RTV Oost blijkt dat er een onderzoek is geweest naar deze verdwenen geluidsopnames.

De opname van het gesprek werd geregistreerd via een mobiel opnameapparaat, waarna het werd opgeslagen op een schijf van het onderzoeksteam. Deze schijf is helemaal nagezocht maar het verhoor is niet teruggevonden. Ter Heide zegt zelf dat hij er rekening mee houdt dat het verhoor nooit is opgenomen. "En wat is er dan nog meer misgegaan in dit politieonderzoek?", vraagt hij zich af.

Onschuldig

Het team Veiligheid, Integriteit en Klachten - belast met interne onderzoeken binnen de politie - is op de hoogte van de aangifte. Door het coronavirus was het echter nog niet mogelijk die op te nemen.

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie laat weten dat er "vooralsnog in dit hoger beroep geen aanleiding is om een intern onderzoek in te stellen".

Ter Heide zegt dat hij en zijn broer onschuldig zijn. Over een andere mogelijke dader laat hij zich niet uit. "Er waren destijds elf mensen op dat terras. Tot op heden hebben we gezwegen maar om maar iemand veroordeeld te krijgen is er gesjoemeld met de processen-verbaal. En dat ga ik nu aantonen ook."