Felle brand in wolkenkrabber Emiraten, maar geen Grenfell-drama

De woontoren staat in het emiraat Sharjah, dat grenst aan Dubai. In Dubai zelf waren er de afgelopen jaren ook meerdere grote branden in wolkenkrabbers, zoals de 350 meter hoge Marina Torch-woontoren en het Address Downtown Hotel van 300 meter hoog. En ook bij die branden vielen er geen dodelijke slachtoffers, alleen vijftien gewonden in het hotel.

Dat staat in schril contrast met de verschrikkelijke brand in Grenfell Tower in Londen. In juni 2017 vielen daar 72 doden en 70 gewonden. Het duurde 60 uur voordat de laatste vlammen waren gedoofd.

Nieuwe wolkenkrabbers met twee vluchtwegen

"Het grote verschil is dat de Grenfell Tower begin jaren is 70 gebouwd", legt brandveiligheidsexpert Erik Janse van adviesbureau BVEJ uit. De torens in de Emiraten zijn vaak niet ouder dan 20 jaar. De Abbco Tower is gebouwd in 2006. "Dat soort nieuwe wolkenkrabbers hebben vrijwel altijd twee vluchtwegen die vanaf iedere plaats in het gebouw bereikbaar zijn. De Grenfell Tower had er maar één. En ze hanteerden een veiligheidsprotocol dat voorschreef dat mensen bij een brand binnen moesten blijven."

Het grootste probleem bij de brand in Londen was de nieuwe bekleding aan de buitenkant van de toren waardoor het vuur zich razendsnel kon verspreiden. Er was gekozen voor een zogeheten aluminium-sandwich-gevelbekleding die goedkoper was dan minder brandgevaarlijk materiaal. "De brand in de Grenfell Tower heeft bij overheden en projectontwikkelaars diepe indruk gemaakt", zegt Janse. "In sommige landen zijn er strengere regels gekomen voor brandveiligheid."

Beelden van de brand in Grenfell Tower schokten de hele wereld: