D66-Kamerlid Den Boer stapt op na 2,5 jaar

Monica den Boer stopt als Tweede Kamerlid. Na tweeënhalf jaar in de Kamer concludeert de D66'er dat ze meer wetenschapper is dan politicus, schrijft ze aan Kamervoorzitter Arib.

"Ik heb er veel van mijn energie, creativiteit en enthousiasme in gelegd, maar tot mijn spijt heb ik in mijn portefeuilles geen baanbrekende resultaten kunnen bereiken", aldus de 57-jarige Den Boer. Ze voerde voor D66 de het woord over Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

Den Boer zat sinds oktober 2017 in de Kamer en stopt over een kleine twee weken. Ze heeft al een nieuwe baan als hoogleraar aan de Nederlandse Defensie Academie.

Ze is het tweede Tweede Kamerlid dat vandaag aankondigt te vertrekken. Vanochtend werd bekend dat Erik Ronnes namens het CDA gedeputeerde wordt in Noord-Brabant.