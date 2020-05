Tom Cruise naar het ISS? 'Zou leuk zijn', vindt SpaceX-topman Elon Musk

Eerste acteur in ruimte

Een woordvoerder van NASA heeft aan CNN bevestigd dat de acteur van talloze actiefilms als Topgun en Mission Impossible aan boord van het ISS zal verblijven. Daarmee zou hij de eerste acteur ooit zijn die de ruimte ingaat. Cruise (56) staat erom bekend de stunts in zijn films vaak zelf te doen. Zo bungelde hij In Mission Impossible: Ghost Protocol aan de Burj Khalifa in Dubai en hing hij in Mission Impossible: Rogue Nation aan een Airbus A400.

In het ISS zijn de afgelopen jaren een paar korte filmpjes en documentaires gedraaid: twee IMAX-documentaires (waarvan een met commentaar van Tom Cruise), het science-fictionfilmpje Apogee of Fear van ruimtetoerist Richard Garriott in 2012 en de Canadese astronaut Chris Hadfield nam er in 2013 een videoclip op. Een echte bioscoopfilm is nog nooit gemaakt in de ruimte. Films als Gravity (2013) en Life (2017) zijn allemaal in studio's opgenomen.

Over de film die Tom Cruise in de ruimte gaat maken is nog niets bekend. Deadline meldt wel dat de film in ieder geval geen deel zal uitmaken van de Mission Impossible-reeks.