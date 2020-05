Pandababy in Rhenen met 'uitzonderlijk lange staart' maakt het goed

Ongeveer tussen de 12 en 15 centimeter, roze en totaal hulpeloos. Zo ziet de reuzenpanda die vrijdag werd geboren in Ouwehands Dierenpark er nu uit. De eerste dagen zijn het spannendst, maar het gaat goed in Rhenen. "Moeder Wu Wen is zelfs al even met het jong in haar bek uit het kraamhol gekomen voor een ommetje."

En dat is uniek, weet hoofdverzorger José Kok. "We hadden verwacht dat ze het kraamhol helemaal niet uit zou gaan, maar ze bezocht het verblijf dat grenst aan haar hol. Alleen, maar ook met het jong in haar bek. Echt een apart gezicht."

Vader Xing Ya laat zich niet zien. "Dat hoort ook zo bij beren", legt Kok uit. "Bij ijsberen is het zelfs gevaarlijk als vader in de buurt van een jong komt."

Een halve appel en een stuk pandacake

Bovendien eet Wu Wen, tegen alle verwachtingen in. "Normaal gesproken eten reuzenpanda's nauwelijks na een bevalling. Maar ze heeft al een halve appel, een wortel, bamboe en een stuk pandacake op. Dat laatste is een soort brood dat we maken op recept van China. Morgen komen er bovendien weer bamboescheuten binnen, daar is ze helemaal dol op."

Goed nieuws, want de gezondheid van moeder zorgt ervoor dat ook het jong gezond is, drinkt en dus groeit. "Ik kan op de beelden al zien dat het groter is dan vijf dagen geleden."

Kok en haar collega's houden Wu Wen 24 uur per dag met camera's in de gaten. "We willen zoveel mogelijk stilte voor de panda's en dat is in deze tijd van corona best te doen." Er zijn geen bezoekers in het dierenpark het vliegverkeer ligt nagenoeg stil. Daar reageren ze normaal gesproken heftig op."

Lange staart

Hoewel er nog niet veel te zien valt, heeft het dier alvast een kenmerk. "Het heeft een uitzonderlijk lange staart", zegt José Kok die heel enthousiast is over de geboorte van de eerste reuzenpanda in Nederland. "Ja, ik geniet volop. We hebben het al gevierd met beschuit met blauwe, roze en zwart-witte muisjes."

Trots vertelt Kok dat alleen Wenen en Nederland erin geslaagd zijn om op natuurlijke wijze een reuzenpanda op de wereld te zetten. Alle andere Europese en Amerikaanse dierentuinen hielpen een handje, door middel van kunstmatige inseminatie. "Wij geven de voorkeur aan de natuurlijke wijze en zijn blij dat dit gelukt is."

In België wonen ook twee reuzenpandababy's die tot hetzelfde Chinese internationale fokprogramma behoren als Wu Wen en Xing Ya. Daar gingen de verzorgers juist elke dag naar de jongen toe, om ze te monitoren. In Rhenen doen ze dit bewust niet, om het dier op natuurlijke wijze groot te brengen. En dat betekent volgens Blok dus ook "uit de buurt blijven": "We zijn ervan overtuigd dat dit een goede manier is: moeder en jong moet je gewoon met rust laten en aan elkaar laten wennen."

'Elegante ster' en 'mooie krachtige wolk'

Over het geslacht valt daarom na vijf dagen nog niets te zeggen. En dus heeft het jong ook nog geen naam, want in China is het gebruikelijk dat de naam slaat op het karakter van het dier. De naam van Xing Ya betekent 'elegante ster' en Wu Wen komt in de buurt van 'mooie krachtige wolk'.

Kok: "Ik heb er nog helemaal niet over nagedacht. Wellicht doen wij een voorstel voor een Nederlandse naam, zodra we meer weten. Want die moet natuurlijk wel de lading dekken."