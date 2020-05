Waar in Europa is het dragen van mondbescherming verplicht?

Italië

In Italië is het landelijk verplicht om mondkapjes te dragen in het openbaar vervoer en in afgesloten ruimtes, zoals winkels. Maar regionale besturen mogen ook zelf regels opstellen. Zo zijn in Lombardije en Toscane mondkapjes ook buitenshuis verplicht, terwijl het in Lazio alleen verplicht is als je met iemand een gesprek voert.

De Italianen moeten de mondkapjes wel zelf kopen, maar de btw is eraf gehaald waardoor je maximaal 50 cent kwijt bent voor een kapje. In sommige regio's worden de mondkapjes gratis verstrekt.

Er is geen sprake van tekorten. Steeds meer bedrijven werken mee om mondkapjes te maken. Er zouden nu zo'n 4 miljoen maskers per dag geproduceerd worden, dat moeten er eind augustus 35 miljoen zijn.

Scandinavië

In Denemarken is er geen verplichting om mondkapjes te dragen. Experts en politici twijfelen aan het nut voor het grote publiek. Een mondkapje zou een vals gevoel van veiligheid geven en zou helemaal niet zo hygiënisch zijn. Onder politieke partijen is er geen meerderheid te vinden voor mondkapjes.

In Zweden bepaalt niet de regering, maar de tegenhanger van het RIVM het coronabeleid. Bij deze Folkhälsomyndigheten (Volksgezondheidsautoriteit) beklemtonen de ambtenaren dat afstand houden de belangrijkste maatregel is om verspreiding te voorkomen. Een mondkapje vinden ze daar volkomen onzin en wordt sterk afgeraden.

Ook in Noorwegen en Finland is het niet verplicht om een mondkapje te dragen.