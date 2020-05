Chileense politie arresteert zes verdachten van 'overval van de eeuw'

In Chili zijn zes mensen gearresteerd die verdacht worden van betrokkenheid bij een grote overval op de luchthaven van de hoofdstad Santiago, twee maanden geleden. Daarbij werden 14 miljoen dollar en een miljoen euro buitgemaakt. Chileense media betitelden het als 'de overval van de eeuw'.

Bij huiszoekingen in de buurt van Santiago werden maandagavond vier verdachten gearresteerd. Zo'n 300 kilometer zuidelijker, in San Clemente, werden tegelijkertijd nog eens twee personen aangehouden. Er werden wapens, drugs, voertuigen en kleding aangetroffen die zouden zijn gebruikt bij de overval.

Ook nam de politie een hoeveelheid contant geld in beslag. Het is nog niet duidelijk om welk bedrag het gaat, maar de politie denkt dat het een deel van de buit is. Minister van Binnenlandse Zaken Blumel hoopt dat de daders de hoogst mogelijke straf zullen krijgen.

Geldwagen bestormd

Begin maart reden zeven tot tien gewapende mannen met twee auto's de vrachtafdeling van het vliegveld van Santiago binnen. Ze bestormden daar een geldwagen die vlak daarvoor was gevuld met geld uit het buitenland. Twee veiligheidsmedewerkers raakten gewond bij deze 'overval van de eeuw'.