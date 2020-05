Wekdienst 6/5: Kabinet komt met 'spoorboek' corona-aanpak • Zaak Nicky Verstappen gaat verder

Ga je vandaag de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de aangepaste dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Het kabinet presenteert vandaag een 'corona-spoorboekje' voor de komende maanden. De persconferentie daarover is vanavond vanaf 19.00 uur live te volgen bij de NOS.

De zaak rond de dood van Nicky Verstappen gaat vanochtend om 10 uur verder. Het gaat om een pro-formazitting. Verdachte Jos B. is aanwezig. Er werd vanwege de coronacrisis getwijfeld of hij de gevangenis in Vught mocht verlaten.

De Tweede Kamer debatteert over de miljardensteun van het kabinet aan luchtvaartmaatschappij KLM.

Wat heb je gemist?

De Amerikaanse president Donald Trump gaat op korte termijn zijn speciale coronawerkgroep onder leiding van vicepresident Pence opheffen. Hij zei dat het land in de huidige coronacrisis geleidelijk in een nieuwe fase komt en dat een nieuw team zich nu gaat richten op veiligheidsmaatregelen en heropening van de economie.

Een document van het Witte Huis, dat maandag via The New York Times uitlekte, beschreef dat het aantal doden per dag in de VS mogelijk nog verder stijgt, naar 3000 in juni. De VS meldt nu gemiddeld 1750 coronadoden per dag.

Ander nieuws uit de nacht: