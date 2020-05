Rode Kruis: 30 miljoen euro nodig voor hulp in coronacrisis

Het Rode Kruis verwacht dit jaar voor het hele Koninkrijk der Nederlanden zo'n 30 miljoen euro nodig te hebben om coronahulp te bieden. De hulporganisatie verwacht dat honderdduizenden mensen in nood komen en hulp nodig hebben, en spreekt van de grootste hulpactie sinds de Watersnoodramp.

Twee derde van het geld (19 miljoen euro) is nodig voor de hulpverlening in Caribisch Nederland, waar de toeristen-industrie is ingestort. Op Aruba, Sint-Maarten, Curaçao en Saba delen vrijwilligers van het Rode Kruis eten uit, en op alle eilanden wordt voorlichting gegeven over de preventiemaatregelen om coronabesmetting te voorkomen. Verder helpt de hulporganisatie met projecten op het gebied van hygiëne, water en sanitatie en medische ondersteuning.

Nog maanden nodig

In Nederland worden inmiddels ruim 2800 vrijwilligers ingezet om GGD's, huisartsenposten, ziekenhuizen, zorghotels en ambulancediensten te ontlasten, meldt het Rode Kruis. Ook levert de organisatie hulp bij de opvang van daklozen, worden boodschappen uitgedeeld en is er een hulplijn geopend waar mensen terechtkunnen voor een luisterend oor, advies of een hulpverzoek.

Voor de hulpverlening staat giro 7244 open. Het Rode Kruis verwacht dat de steun aan zorginstellingen en de meest kwetsbaren nog maanden nodig zal zijn.