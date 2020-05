Auto crasht na achtervolging in woning Bergentheim

In het dorp Bergentheim in Overijssel is een auto op hoge snelheid een woning binnengereden en op zijn kop in de woonkamer terechtgekomen. Volgens omstanders was er sprake van een achtervolging door de politie en raakte de bestuurder de macht over het stuur kwijt.

Vermoedelijk waren op het moment van de crash nog twee mensen in de woning langs de N343, meldt De Stentor. De krant schrijft dat twee mensen naar het ziekenhuis zijn gebracht. Of dat ook de mensen zijn die in het huis waren, is niet bekend.

Op sociale media zijn beelden te zien van het ongeluk. Te zien is dat de auto met hoge snelheid passeert en crasht in de woning. Op de achtergrond zijn sirenes te horen.