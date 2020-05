Ook na 5 mei gaat de NOS Bevrijdingssite door

"Het was niet zo dat na 5 mei ineens alles beter was. Op veel plekken duurde het nog dagen voordat geallieerden de Duitsers aflosten en ook de hongernood was niet meteen voorbij. Noord-Limburg en de Betuwe zijn nog onbewoonbaar en Walcheren en de Wieringermeer staan blank. In Indië waren er kampen die pas weken na de Japanse overgave hoorden dat ze vrij waren."

"Ook is dit de periode dat de massagraven worden gevonden en mensen te horen krijgen dat geliefden definitief niet terugkeren. Zo vonden we een indrukwekkende beschrijving van hoe Putten op 10 mei leert dat veel weggevoerde mannen zijn omgekomen. Heel beklemmend. Het verdriet van zo'n gebeurtenis dan nog meer duidelijk."

De site zal ook beschrijven hoe het gewone leven weer wordt hervat: elektriciteit wordt hersteld, Amerikaanse films als Casablanca en Gone with the Wind kunnen eindelijk worden vertoond, de Nachtwacht keert terug uit de onderduik. Ondertussen vermaken de Canadezen zich met een voetbalwedstrijd tegen Oranje en wordt er tussen de ruïnes in Arnhem een speelfilm opgenomen.

"We gaan zien hoe Nederland weer opkrabbelt", aldus Teuwissen.