Miljoen nieuwe tests besteld voor onderzoek naar groepsimmuniteit

Sanquin gaat een miljoen bloedtests inzetten voor onderzoek naar immuniteit tegen het coronavirus. Het lopende onderzoek wordt zo flink uitgebreid, meldt de bloedbank. Samen met het ministerie van Volksgezondheid heeft de organisatie een miljoen tests besteld in China.

Het gaat om bloedtesten die de aanwezigheid van antistoffen tegen het coronavirus aantonen. Die tests zijn extra waardevol, omdat ze volgens Sanquin drie verschillende typen antistoffen meten. De antistoffen spelen alle drie een net iets andere rol in het immuunsysteem.

Afbouw lockdown

De extra tests zijn een aanvulling op het onderzoek van Sanquin naar groepsimmuniteit in Nederland. Door het testen op antistoffen, wordt in beeld gebracht hoe covid-19 zich verspreidt in Nederland. De resultaten van het onderzoek spelen een rol in de afbouw van de 'intelligente lockdown'.

Voor het onderzoek naar groepsimmuniteit worden binnenkort opnieuw ruim 7000 donors getest op antistoffen. De bloedbank wil het bloed van donors die immuun zijn, gaan gebruiken voor de productie van antistofpreparaten. Die moeten kwetsbare mensen beschermen tegen covid-19.