De Jonge: 'GGD'en absoluut klaar voor meer contactonderzoek'

Volgens minister De Jonge van Volksgezondheid zijn de GGD'en er volgende week "absoluut klaar voor" om meer bron- en contactonderzoek te doen. Vanaf 11 mei gaan basisscholen, kinderdagverblijven en het speciaal onderwijs weer open.

In een rondgang door de NOS gaven 24 GGD-regio's aan dat het ontbreekt aan een landelijk plan om hun capaciteit te vergroten. De meeste regio's werken nu zelf aan die plannen, maar die zijn nog weinig concreet. De extra capaciteit voor veel meer bron- en contactonderzoek is een harde voorwaarde van het Outbreak Management Team (OMT) voor versoepeling van de coronamaatregelen.

Standaardbrief

Op dit moment doen vrijwel alle GGD'en passief contactonderzoek. Mensen die positief getest worden krijgen een standaardbrief mee die ze zelf aan hun contacten moeten geven, of een linkje naar die brief op de RIVM-website.

"Het is natuurlijk effectiever als we dat onderzoek zelf actief doen", zegt Christian Hoebe, arts infectieziektenbestrijding bij GGD Zuid-Limburg, "in plaats van het over te laten aan de mensen. Velen zullen het serieus nemen, maar misschien niet iedereen."

Volgens De Jonge is het een misverstand dat GGD'en nog niet weten hoe ze het contactonderzoek verder kunnen opschalen. De minister zegt dat er iedere dag contact is met de organisaties. Hij noemt hun rol "zeer belangrijk" voor het testen van zorgmedewerkers en voor het bron- en contactonderzoek.