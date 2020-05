Enorme rookontwikkeling bij brand meubelopslag Vroomshoop

Bij een brand in een opslagloods voor tuinmeubelen in Vroomshoop (Overijssel) komen enorme zwarte rookwolken vrij. De brandweer adviseert om uit de rook te blijven. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

Op het moment dat de brand uitbrak, eerder vanmiddag, was een aantal medewerkers van het bedrijf aanwezig.

Een van hen zegt dat iedereen veilig weg kon komen. "Ik ben direct naar het pand gereden toen mijn collega meldde dat er brand was. Ik heb direct iedereen naar buiten geroepen en de brandweer gebeld. Het ging enorm snel", vertelt hij bij RTV Oost.

Gevaarlijke stoffen

De grote zwarte rookwolken zijn tot in de verre omtrek te zien. "Als er een brand uitbreekt, komen er altijd gevaarlijke stoffen vrij, maar in hoeverre we daar nu iets over kunnen zeggen, weten we niet. Daarvoor zullen we eerst metingen moeten verrichten", aldus een woordvoerder van de brandweer. Hij wijst erop dat brandweerwagens moeite hebben om bij de brand te komen door het grote aantal kijkers.

Naastgelegen bedrijfspanden en een aantal woningen zijn ontruimd. Over de oorzaak van de brand in Vroomshoop is nog niets bekend.