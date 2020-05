Kritiek op werkwijze bij onderzoek naar gedwongen adoptie in Brabant

Er is kritiek op de werkwijze bij een groot overheidsonderzoek dat nu plaatsvindt naar gedwongen adoptie van 15.000 kinderen in Brabant in de vorige eeuw. Een aantal adoptiekinderen en afstandsmoeders van toen spreekt van "misstanden" en eist dat het speciale meldpunt tijdelijk wordt stilgelegd.

D66-Kamerlid Vera Bergkamp heeft Kamervragen gesteld.

Op dit moment zijn er ongeveer 650 meldingen binnen bij het meldpunt dat minister Dekker voor Rechtsbescherming in november instelde. Eugenie Smits van Waesberghe uit Breda, zelf adoptiekind, heeft kritiek op de werkwijze bij het meldpunt. Ze heeft mede namens een aantal andere gedupeerden een lange brief geschreven aan de Tweede Kamer.

"Er zijn mensen die naar ons toe komen met het verhaal dat ze om het verslag van het interview hebben gevraagd, maar dat het geweigerd is. Of ze krijgen hun verslag wel, maar er klopt niets van", zegt Smits van Waesberghe bij Omroep Brabant. "Ook is het niet duidelijk waar de verslagen van de interviews eigenlijk allemaal terechtkomen."

We zijn geen watjes

"Wij zijn geen watjes, maar wel een kwetsbare groep. Als mensen aan de telefoon hun hele verhaal vertellen, zijn ze vaak overmand door emoties. Dan denk je er niet aan om assertieve vragen te stellen", vervolgt Smits van Waesberghe.

De verhalen van wat in de volksmond 'gevallen vrouwen' werd genoemd, zijn schrijnend. Zij raakten ongehuwd zwanger, werden door hun familie met de nek aangekeken en kwamen in een tehuis terecht. Daar moesten ze, vaak onder druk van de kerk, afstand doen van hun kind. De kinderen werden geadopteerd.

Dat gebeurde tussen 1956 en 1984 in verschillende tehuizen. Moederheil in Breda, waar Smits van Waesberghe werd geboren was het grootste. De praktijken vonden ook plaats in De Bocht in Goirle.

Dit gaat over mensen met veel pijn

D66-Kamerlid Vera Bergkamp heeft nu schriftelijke vragen gesteld aan minister Dekker. "Mensen hebben er vaak jaren over gedaan om hun eigen geschiedenis te achterhalen", zegt het Kamerlid in dagblad Trouw. "Voor hen is zorgvuldigheid erg belangrijk. Daarom vind ik het gerechtvaardigd hierover vragen te stellen aan het ministerie. Dit is niet zomaar een onderzoek. Dit gaat over mensen met veel pijn."

Het ministerie wil niet reageren voordat de Kamervragen zijn beantwoord.