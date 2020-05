VS kiest Gidwitz als nieuwe ambassadeur Europese Unie

De Verenigde Staten hebben hun ambassadeur in België, Ronald J. Gidwitz, aangesteld als ambassadeur bij de Europese Unie. Hij blijft ook de Amerikaanse ambassadeur in België.

In februari ontsloeg president Donald Trump de vorige ambassadeur, Gordon Sondland, twee dagen na zijn vrijspraak in het afzettingsproces waarin Sondland zeer tegen de zin van de president een getuigenis had afgelegd. Sondman had onder ede verklaard dat er sprake was van 'voor-wat-hoort-wat' tussen Trump en Oekraïne.

Gidwitz zal zich inzetten voor een "krachtig partnerschap" tussen de VS en de EU, verklaarde minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo . Op de eerste plaats komt een "snel herstel van de Covid19-pandemie", waarbij hij "onze gedeelde belangen en waarden wereldwijd zal bevorderen".

In een tweet laat Gidwitz weten dat hij vereerd is met zijn nieuwe post. "Onze samenwerking en gedeelde waarden zijn cruciaal nu we door het coronavirus voor nieuwe uitdagingen staan."