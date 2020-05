Wekdienst 5/5: 75 jaar bevrijding moet vooral thuis en online worden gevierd

Goedemorgen! Nederland viert 75 jaar bevrijding, maar op een andere manier dan velen voor ogen hadden. Door de coronacrisis gaan allerlei feestelijkheden, waaronder de bevrijdingsfestivals, niet door. Hieronder lees je wat er vandaag wel gebeurt.

Eerst het weer: vandaag is het vrij zonnig en droog. In het noorden en noordoosten kunnen wel wat wolkenvelden overtrekken. Het wordt 13 tot 17 graden bij een matige noordoostenwind. De komende dagen blijft het zonnig. De temperatuur gaat verder omhoog en later in de week kan het ruim 20 graden worden.