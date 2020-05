Nederlander wint met New York Times prestigieuze Pulitzerprijs

De Nederlandse onderzoeksjournalist Christiaan Triebert heeft samen met zijn collega's bij The New York Times een Pulitzerprijs gewonnen voor internationale verslaggeving. De Amerikaanse krant kreeg de prestigieuze persprijs onder meer voor een reeks van acht verhalen over de 'schaduwoorlog' die Rusland voert in Afrika en het Midden-Oosten.

Triebert was betrokken bij twee van de verhalen in de reeks. Hij en het Visual Investigations-team waar hij deel van is vonden afgelopen jaar bewijs voor Russische bombardementen op Syrische ziekenhuizen. Ook toonden ze aan dat Russische piloten Syrische burgers onder vuur hadden genomen.

"Dit is zo'n grote prijs. Ik werk nu een jaar vast bij The New York Times en natuurlijk hebben we veel onderzoeken gedaan en wisten we wel dat die gewaardeerd worden, maar dit is echt heel mooi", zegt een blije Triebert, die in verband met het inreisverbod in de Verenigde Staten tijdelijk in Nederland vastzit. "We hebben het net gevierd via Zoom, zoals dat nu gaat. Een beetje gek wel."