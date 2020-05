Bevrijdingsdag zonder festivals: hoe vieren we de vrijheid?

Ook thuis worden mensen opgeroepen een vrijheidsvuur te ontsteken: door een kaars, lichtje of fakkel aan te steken en online door te geven aan vrienden en familie.

Bevrijdingsfestivals

De Bevrijdingsfestivals in bijvoorbeeld Zwolle, Amsterdam en Rotterdam gaan dit jaar niet door, maar de ambassadeurs van dit jaar Roxanne Hazes, Snelle, Lucas & Steve en Kris Kross Amsterdam, bouwen online en via social media een feest. Ook zijn er vier documentaires gemaakt over wat vrijheid voor deze artiesten betekent.

Roxanne Hazes heeft op verzoek van het Nationaal Comité 4 en 5 mei een eigen versie van het nummer Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder van Ramses Shaffy gemaakt.

Om vijf minuten voor vijf wordt dit nummer gedraaid door verschillende radiostations en ook aan beiaardiers is gevraagd om het nummer te spelen. Onder meer de Martinitoren in Groningen, de Peperbus in Zwolle en de St. Bavokerk in Haarlem hebben aangekondigd mee te doen.

5-mei concert vanuit Theater Carré

Geen Concert aan de Amstel op 5 mei, maar ter vervanging gaat het jaarlijkse 5 mei-concert wel door in aangepaste vorm vanuit de foyer van Theater Carré in Amsterdam. Daar treden artiesten Simone Kleinsma, Giovanca, Roel van Velzen, mezzosopraan Maria Fiselier en violiste Noa Wildschut op, begeleid door het Metropole Orkest.

De NOS zendt het 5-mei concert uit vanaf 20.35 uur op NPO 1. Presentator Simone Weimans geeft een overzicht van de hoogtepunten uit de 5 mei-concerten uit het verleden. En zoals sinds 1998 gebruikelijk is, eindigt het 5 mei-concert zoals altijd met We'll Meet Again.

Vrijheidsmaaltijdsoep

In het hele land zouden eigenlijk vrijheidsmaaltijden plaatsvinden, maar door de coronamaatregelen kan dit niet doorgaan. In Amsterdam en Rotterdam kan toch iedereen aanschuiven. Op vrijheidsmaaltijdsoep staat het recept van sterrenkoks, Amsterdammers kunnen de soep zelf klaarmaken en om half 5 samen opeten. In Rotterdam is een soortgelijk initiatief op poten gezet: daar wordt de soep iets later geserveerd: tussen 5 en 6.

Dansen op Martin Garrix

Wie het dansen op een Bevrijdingsfestival mist, kan thuis een uur lang dansen op een set van Martin Garrix. De dj vaart op een jacht ergens over Hollandse wateren en draait tegelijkertijd een special Bevrijdingsfestival-liveset.

Wat trekken we aan?

En het Verzetsmuseum Amsterdam is benieuwd naar wat Nederlanders dit jaar dragen op Bevrijdingsdag, onder de noemer 'Wat draag jij 5 mei'? Geïnspireerd door verzetsvrouw Mies Boissevain, die in 1945 opriep tot het maken van de nationale feestrok om de bevrijding te vieren. Deze feestrok werd gemaakt van kleine stukjes stof, waarop vrouwen dierbare herinneringen en belangrijke data borduurden.

Het museum is benieuwd naar de bevrijdingsoutfits van 75 jaar later en roept op om foto's te delen op Instagram of Facebook.