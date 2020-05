Ex-voorzitter van verboden pedofielenclub Martijn bedreigd met mes

Een 39-jarige man uit Zwolle heeft vanochtend Marthijn Uittenbogaard, ex-voorzitter van de verboden pedofielenclub Martijn, met een mes bedreigd. De man is aangehouden.

Via Twitter meldt Uittenbogaard dat er rond kwart voor zeven ineens een man met een groot mes in zijn slaapkamer stond. De man wist de beveiligde woning in Hengelo binnen te dringen. Volgens Uittenbogaard schreeuwde de man: "Ik maak je af, ik ga jullie vermoorden."

Een logee van Uittenbogaard zag kans om het mes met een houten stok uit de handen van de man te slaan. Die vluchtte vervolgens naar beneden. "De politie heeft hem op de hoek van de straat klemgereden en aangehouden", aldus Uittenbogaard.

Verdachte zat eerder op de schutting

Sidney Smeets, de advocaat van Uittenbogaard, bevestigt het incident en de aanhouding tegenover RTV Oost. "Bekeken wordt nu of hij via snelrecht wordt berecht of via een reguliere procedure."

Uittenbogaard zegt dat hij de man enkele dagen geleden ook al zag zitten op zijn schutting. "Hij zei dat hij me even wilde spreken." Uittenbogaard vindt zelf dat hij het slachtoffer is van een hetze die justitie tegen hem zou voeren.

Begin dit jaar werd in de woning van Uittenbogaard een 32-jarige man aangehouden in een onderzoek naar pedofielenvereniging Martijn, die in 2014 door een uitspraak van de Hoge Raad definitief werd verboden. De man wordt onder meer verdacht van voorbereidende handelingen voor ontucht met minderjarigen. In april werd zijn voorarrest met drie maanden verlengd.