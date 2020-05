Directeur zorgbureau moet 670.000 euro subsidie terugbetalen

De directeur van een zorginstelling in Almelo moet 670.000 euro aan subsidie terugbetalen aan de gemeente. Uit onderzoek door de sociale recherche bleek dat Nina B. honderden bezoekjes aan het casino bracht. Daarnaast gebruikte ze het zorggeld om cliënten te fêteren met cadeaus.

Naar aanleiding van het onderzoeksrapport besloot de gemeente Almelo de samenwerking met de directeur van Victorie Hulp- en Dienstverlening op te zeggen. Ook eiste de gemeente de 1 miljoen euro aan subsidie terug die van 2016 tot 2018 is uitgekeerd.

B. ging tegen de vordering in beroep maar de rechter oordeelt nu dat het beroep ongegrond is. Zo heeft B. volgens de rechtbank toegegeven dat ze geld van zakelijke rekeningen had opgenomen om te vergokken in het casino.

Zorgfraude

Volgens de gemeente Almelo is het nog onduidelijk hoe het staat met de rest van de vorderingen. "We waren nog niet op de hoogte van dit vonnis en moeten hier eerst in duiken", zegt een woordvoerder tegen RTV Oost.

De gemeente had ook aangifte gedaan wegens zorgfraude maar het Openbaar Ministerie besloot B. niet strafrechtelijk te vervolgen. Almelo is tegen die beslissing in beroep gegaan.