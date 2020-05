Afsluitdijk richting Friesland dicht voor spoedreparatie aan het asfalt

De Afsluitdijk richting Friesland wordt vanavond vanaf 21.00 uur afgesloten voor spoedwerkzaamheden. Volgens Rijkswaterstaat zitten er scheurtjes in het asfalt.

Om de reparaties uit te kunnen voeren wordt de snelweg A7 tussen Den Oever en Breezanddijk afgesloten voor al het verkeer. Morgenochtend om 07.00 uur wordt de weg weer vrijgegeven. De A7 richting Noord-Holland is wel beschikbaar.

De scheurtjes zijn volgens Rijkswaterstaat ontstaan doordat het verkeer sinds 15 maart in beide richtingen tussen het Vlietermonument op de Afsluitdijk en Breezanddijk over de zuidelijke rijbaan rijdt. De scheurtjes werden gisteren geconstateerd. De maximumsnelheid is daarna teruggebracht naar 50 kilometer per uur, meldt Omrop Fryslân.